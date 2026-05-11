A Verona L’oro di Giulietta intreccia sguardi e linguaggi contemporanei
Dal 16 al 24 maggio 2026, la Sala Birolli di Verona ospita la mostra “L’oro di Giulietta. Tra memoria e speranza”, una collettiva che presenta opere di artisti italiani e internazionali. La rassegna mette in mostra diversi linguaggi e tecniche artistiche, creando un confronto tra sensibilità e modi di espressione differenti. La mostra si configura come un percorso espositivo che coinvolge il pubblico in un dialogo tra passato e presente.
Dal 16 al 24 maggio 2026 la Sala Birolli di Verona accoglie “L’oro di Giulietta. Tra memoria e speranza”, una grande collettiva che riunisce artisti italiani e internazionali in un percorso espositivo costruito come dialogo aperto tra tecniche, sensibilità e visioni differenti. La mostra, curata.🔗 Leggi su Veronasera.it
“L’ultimo bacio di Romeo e Giulietta” di Francesco Hayez
Notizie correlate
Terme de Montel Milano: a maggio un palinsesto tra benessere, ritualità e nuovi linguaggi contemporaneiNel panorama degli eventi milanesi dedicati al benessere, per il mese di maggio Terme De Monte presenta una programmazione articolata capace di...
Leggi anche: Sguardi contemporanei e omaggi ai maestri: il viaggio barocco della Galleria del Monte
Argomenti più discussi: A Verona la collettiva L’oro di Giulietta; Mostra collettiva d'arte L'Oro di Giulietta, tra memoria e speranza alla Sala Birolli; L’INNOCENZA DI UN AMORE E LA SUA TRAGEDIA: DEBUTTA AL TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI IL ROMEO E GIULIETTA PER LA REGIA DI PAOLO VALERIO; Peter John Hudson merita la cittadinanza onoraria alla memoria.
Mostra collettiva d'arte L'Oro di Giulietta, tra memoria e speranza alla Sala Birolli facebook
Verona o Bologna per un weekend? reddit
Katiaevaleria_fp (@Katiaevaleria_) / Posts / X x.com
A Verona L’oro di Giulietta intreccia sguardi e linguaggi contemporaneiDal 16 al 24 maggio 2026 la Sala Birolli di Verona accoglie L’oro di Giulietta. Tra memoria e speranza, una grande collettiva che riunisce artisti italiani e internazionali in un percorso espositivo ... veronasera.it