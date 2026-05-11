A Verona L’oro di Giulietta intreccia sguardi e linguaggi contemporanei

Dal 16 al 24 maggio 2026, la Sala Birolli di Verona ospita la mostra “L’oro di Giulietta. Tra memoria e speranza”, una collettiva che presenta opere di artisti italiani e internazionali. La rassegna mette in mostra diversi linguaggi e tecniche artistiche, creando un confronto tra sensibilità e modi di espressione differenti. La mostra si configura come un percorso espositivo che coinvolge il pubblico in un dialogo tra passato e presente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui