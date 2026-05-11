A Verona L’oro di Giulietta intreccia sguardi e linguaggi contemporanei

Da veronasera.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 16 al 24 maggio 2026, la Sala Birolli di Verona ospita la mostra “L’oro di Giulietta. Tra memoria e speranza”, una collettiva che presenta opere di artisti italiani e internazionali. La rassegna mette in mostra diversi linguaggi e tecniche artistiche, creando un confronto tra sensibilità e modi di espressione differenti. La mostra si configura come un percorso espositivo che coinvolge il pubblico in un dialogo tra passato e presente.

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Dal 16 al 24 maggio 2026 la Sala Birolli di Verona accoglie “L’oro di Giulietta. Tra memoria e speranza”, una grande collettiva che riunisce artisti italiani e internazionali in un percorso espositivo costruito come dialogo aperto tra tecniche, sensibilità e visioni differenti. La mostra, curata.🔗 Leggi su Veronasera.it

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