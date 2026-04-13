Come dipingevano gli antichi romani? Gli affreschi di 2.000 anni in Spagna rivelano un metodo sorprendente

Gli affreschi della Domus di Salvius, situata nell’attuale Cartagena in Spagna, sono stati sottoposti a un’analisi chimica dettagliata. I risultati hanno rivelato una tecnica di pittura murale utilizzata circa 2.000 anni fa, mai documentata prima. Questa scoperta permette di conoscere meglio le modalità di pittura degli antichi romani e il modo in cui realizzavano le decorazioni negli ambienti di allora.

Una recente analisi chimica degli splendidi affreschi della Domus di Salvius, nell’attuale Cartagena in Spagna, ha portato alla luce una ricetta antica mai documentata prima per la preparazione della pittura murale. La scoperta rivela come gli artigiani romani riuscissero a ottenere risultati di altissima qualità ottimizzando l’uso di materiali estremamente costosi, dimostrando una comprensione sofisticata della chimica applicata. Al centro della ricerca c’è il cinabro, un minerale considerato nell’antichità come “l’oro rosso” per il suo valore economico straordinario. Questo pigmento rosso brillante era tra i materiali più ambiti e costosi dell’epoca romana, tanto che doveva essere acquistato e fornito direttamente dal committente dei lavori.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Come dipingevano gli antichi romani? Gli affreschi di 2.000 anni in Spagna rivelano un metodo sorprendente Scoperte archeologiche a Torre del Greco: Villa Sora rivela antichi affreschi e mura romaniA Torre del Greco, nella villa romana di Villa Sora, un cantiere in piena attività è stato ritrovato al momento dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d. Sora, presentazione del libro “A tavola con gli antichi romani” di Giorgio FranchettiDomenica 19 aprile, alle ore 11:00, il Museo della Media Valle del Liri vi invita a un appuntamento speciale dedicato alla scoperta della cultura...