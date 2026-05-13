Il Festino di Santa Rosalia aggiudicato a Odd Agency e Coop Culture | il carro sarà firmato dall' archistar Mario Cucinella

Il Comune ha ufficialmente assegnato la realizzazione del 402° Festino di Santa Rosalia a Odd Agency e Coop Culture, come indicato dalla determina firmata oggi dal dirigente Gaspare Simeti. Il carro del festival sarà progettato dall'architetto Mario Cucinella, noto per il suo lavoro nel settore. La decisione è stata comunicata attraverso un atto ufficiale, che conferma le aziende incaricate di portare avanti l'evento.

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Con una determina firmata oggi dal dirigente Gaspare Simeti, il Comune ha aggiudicato la realizzazione dell'edizione numero 402 del Festino di Santa Rosalia a Odd Agency srl e Coop Culture. Il carro del 2026 sarà firmato dall'archistar Mario Cucinella; Dario Aita, Giusi Buscemi e Ester Pantano.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mario Cucinella firma gli ambienti di Beko EuropeIn occasione di EuroCucina 2026, Mario Cucinella Architects firma lo spazio espositivo di BEKO Europe. Ex Lavatoio, dall'esterno si potrà vedere la manutenzione delle barche: aggiudicato il bando per il progettoIl Comune di Cesenatico ha aggiudicato il bando per la progettazione della rigenerazione urbana dell'Ex Lavatoio e dell'area verde di Largo San... Temi più discussi: Festino 2026 a Palermo, costituito il Comitato Tecnico-Scientifico: ecco chi ne farà parte; Montpellier ville réelle, ville imaginaire la mostra di Cindy Soula a Palazzo Cefalà dal 15 maggio al 19 giugno; Festino 2026, quattro progetti in lizza: si divide la squadra dello scorso anno; Settimana delle Culture 2026 a Palermo, tra Dante, Santa Rosalia, concerti e mostre: il programma dal 13 al 15 maggio. Oltre 650 studenti provenienti da tutta Italia hanno partecipato questa mattina al Festival della #legalità e della gioia, andato in scena al Teatro Politeama di #Palermo. L'evento è stato organizzato dal Parlamento della Legalità Internazionale in partnership c x.com Festino 2026 a Palermo, costituito il Comitato Tecnico-Scientifico: ecco chi ne farà parteSaranno sei i componenti del Comitato Tecnico Scientifico in vista del 402° Festino di Santa Rosalia a Palermo. Ecco chi ne farà parte. ilsicilia.it A Washington la mostra sul Festino di Santa RosaliaWASHINGTON (ITALPRESS) – Fa tappa a Washington la mostra sul Festino di Santa Rosalia. L’esposizione presenta una selezione di scatti fotografici vincitori del concorso Palermo rifiorisce con Santa ... iltempo.it