Ex Lavatoio dall' esterno si potrà vedere la manutenzione delle barche | aggiudicato il bando per il progetto

Il Comune di Cesenatico ha annunciato l'aggiudicazione del bando per la progettazione della riqualificazione dell'Ex Lavatoio e dell'area verde di Largo San Giacomo. Dall'esterno dell'edificio sarà possibile osservare i lavori di manutenzione delle barche, che fanno parte del progetto di rigenerazione urbana. La procedura ha portato all'assegnazione dell'incarico per la pianificazione dei lavori di riqualificazione di queste aree.

Il Comune di Cesenatico ha aggiudicato il bando per la progettazione della rigenerazione urbana dell'Ex Lavatoio e dell'area verde di Largo San Giacomo. Il bando - avvenuto tramite gara europea - ha un valore di 350.000 euro - ed è stato aggiudicato da un Rtp (Raggruppamento temporaneo di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, pubblicato il bando per la zona estSono previsti nuovi interventi sulla rete viaria di competenza del Libero consorzio comunale di Agrigento. Quasi 2 milioni per la manutenzione delle strade provinciali dell’area ovest, pubblicato il bandoIntervento sulla viabilità dell’area occidentale con fondi statali destinati ai Liberi consorzi. Contenuti e approfondimenti Riqualificazione ex lavatoio: aggiudicato il bando di progettazioneIl Comune di Cesenatico affida la progettazione della riqualificazione dell'Ex-Lavatoio e di Largo San Giacomo. Un investimento da 3,5 milioni di euro. livingcesenatico.it Risanamento Messina: ruspe in azione all’Ariella, via Taormina ed Ex LavatoioIl Bollettino del 10 aprile 2026 della Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ed i cui uffici sono diretti dal sub commissario Santi Trovato riguarda le demolizio ... ilsicilia.it