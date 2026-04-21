Mario Cucinella firma gli ambienti di Beko Europe

In vista di EuroCucina 2026, lo studio di architettura ha disegnato gli spazi espositivi di Beko Europe. La presentazione include ambienti studiati appositamente per l’evento, realizzati da un noto studio di architettura. La manifestazione si svolgerà nel prossimo futuro e vedrà protagonisti i nuovi allestimenti progettati per l’occasione.

In occasione di EuroCucina 2026, Mario Cucinella Architects firma lo spazio espositivo di BEKO Europe. Il cuore dell’installazione è il velario tessile che sarà riutilizzato in ambito teatrale grazie alla collaborazione con la Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, all’interno del carcere di Volterra, trasformando il progetto in una storia di sostenibilità non solo ambientale, ma anche sociale. "Lo spazio Beko – afferma Cucinella – è il risultato di un dialogo tra l’aspetto tecnologico del prodotto e dei suoi marchi e una dimensione più leggera e poetica, espressa da un’impalpabile nuvola che avvolge lo spazio. Un gioco di contrasti dove design e innovazione interagiscono con un contesto etereo, che esprime leggerezza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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