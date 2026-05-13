Il fascino senza tempo della Targa Florio torna ad attraversare il cuore delle Madonie

La Targa Florio, una delle gare automobilistiche più storiche, torna a percorrere i territori delle Madonie. Le prove speciali si svolgeranno nei Comuni di Pollina, Scillato, Collesano, Polizzi Generosa, Castelbuono e Isnello, offrendo uno spettacolo che unisce sport e paesaggi naturali. La corsa attraversa un’area ricca di elementi culturali e ambientali, creando un evento che coinvolge molte comunità locali.

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Le prove speciali interesseranno i territori dei Comuni di Pollina, Scillato, Collesano, Polizzi Generosa, Castelbuono e Isnello, in uno scenario unico dove la competizione sportiva incontra il patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale delle Madonie. Un connubio che rinnova il legame.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Berlino: Madonie e Targa Florio puntano sul mercato tedescoLe Madonie e il brand Targa Florio hanno preso parte all'ITB di Berlino, la fiera turistica più importante al mondo. Bb Competition alla 110ª Targa Florio: la sfida di Sulpizio sulle MadonieLa Spezia, 11 maggio 2026 –l fascino millenario delle Madonie torna a fare da cornice alla sfida del Campionato Italiano Assoluto Rally, richiamando... Temi più discussi: Il fascino senza tempo della Targa Florio torna ad attraversare il cuore delle Madonie; Targa Florio, il mito corre ancora sulle Madonie: attesi 169 equipaggi; 15 maggio 1977: il giorno in cui la vera Targa Florio finì per sempre; Ecco tutti gli iscritti alla Targa Florio 2026. Grugnola e Beltrame i favoriti. Island Motorsport pronta alla sfida della 110esima Targa FlorioEntusiasmo alle stelle per la scuderia siciliana presieduta da Eros Di Prima, in vista della tanto amata e attesa 110ª Targa FlorioNell’ambito dell’appuntamento valido per il Campionato Italiano Assol ... blogsicilia.it Targa Florio, 169 iscritti tra cui l’ex pilota di Formula 1 KovalainenIl programma completo delle iniziative è stato presentato questa mattina nell'Aula Magna di Palazzo Steri. msn.com