Berlino | Madonie e Targa Florio puntano sul mercato tedesco

A Berlino, le Madonie e il marchio Targa Florio sono stati presenti all’ITB, la più grande fiera turistica a livello globale. La partecipazione riguarda iniziative promozionali e la promozione delle due destinazioni nel mercato tedesco. Durante l’evento sono state presentate opportunità di sviluppo legate al turismo e alle attività associate ai due marchi. La presenza si inserisce in un contesto di promozione internazionale.

Le Madonie e il brand Targa Florio hanno preso parte all'ITB di Berlino, la fiera turistica più importante al mondo. La partecipazione avviene nell'ambito della conferenza stampa dell'assessorato regionale al Turismo, ospitata nel padiglione Enit. Il mercato tedesco si conferma come primo partner internazionale per il territorio, spingendo verso una destagionalizzazione dei flussi. Giovanni Nicolosi, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio turistico Cefalù-Madonie, ha rappresentato il comprensorio illustrando le opportunità offerte dal territorio montano. L'evento celebra il sessantesimo anniversario della manifestazione berlinese, che riunisce quasi 100 mila operatori professionali da oltre 170 Paesi.