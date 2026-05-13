Il duo Furia-Schirru con uno sguardo seducente sul tango contemporaneo
Un duo musicale ha presentato un progetto che combina elementi della musica tradizionale del tango argentino con sonorità più moderne e sperimentali. La loro esibizione ha attraversato diverse epoche e stili, creando un percorso musicale che unisce il passato con le influenze contemporanee. La performance ha suscitato attenzione per l’originalità delle sonorità e l’approccio innovativo alle radici del genere.
Un viaggio musicale capace di attraversare epoche, linguaggi e suggestioni, sospeso tra la tradizione del tango argentino e le avanguardie contemporanee. Prosegue così la stagione concertistica dell’Agìmus di Mola di Bari, diretta da Pietro Rotolo, che domenica 17 maggio, alle ore 20.15.🔗 Leggi su Baritoday.it
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