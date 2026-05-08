Modena illustrata a Palazzo Santa Margherita uno sguardo contemporaneo su luoghi e personaggi simbolo

A Palazzo Santa Margherita è aperta la mostra Visioni necessarie, che raccoglie oltre 60 fotografie realizzate da 32 autrici donne. L’esposizione offre un quadro della fotografia contemporanea italiana, evidenziando la varietà di stili e soggetti rappresentati. La mostra propone uno sguardo approfondito su luoghi e figure simbolo, presentando un’ampia panoramica delle opere di queste autrici.

La mostra Visioni necessarie presenta al pubblico le opere di oltre 60 fotografie di 32 autrici donne che compongono un panorama ampio e articolato della fotografia contemporanea italiana. Il percorso espositivo, curato da Chiara Dall'Olio e Daniele De Luigi, attraversa stili e temi diversi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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