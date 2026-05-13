Il drammatico racconto di Arvid de Kleijn aggredito e picchiato in allenamento da adolescenti ubriachi

Un corridore professionista ha segnalato di essere stato aggredito e picchiato da un gruppo di adolescenti ubriachi durante un allenamento. L’incidente è avvenuto in un’area pubblica, dove il ciclista si stava esercitando. Secondo la denuncia, i giovani hanno colpito ripetutamente, causando danni fisici e disagio. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il corridore della Tudor Pro Cycling ha denunciato di essere stato colpito d un gruppo di adolescenti durante un normale allenamento su strada, fino a ritrovarsi a terra privo di sensi e col naso rotto: "Ho provato a parlarci, uno di loro mi ha colpito al volto".🔗 Leggi su Fanpage.it

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