Gruppo di giovanissimi viene aggredito e picchiato da altri ragazzi un minorenne aveva un tirapugni | denunciato

Durante il fine settimana, una lite tra gruppi di giovani si è conclusa con una denuncia da parte delle forze dell’ordine. Un minorenne di 17 anni è stato identificato e segnalato perché aveva con sé un tirapugni, arma che potrebbe aver partecipato alla colluttazione. L’episodio ha coinvolto un gruppo di giovani che sono stati aggrediti e picchiati da altri ragazzi, alcuni dei quali sarebbero stati coinvolti nella violenta aggressione.

Un ragazzo minorenne di 17 anni è stato denunciato dalla polizia durante lo scorso fine settimana perché sarebbe stato trovato in possesso di un tirapugni.In base a quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, domenica notte, in zona Porta Nuova a Pescara, un gruppo di giovanissimi, per futili.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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