Aggredito da tre coetanei 15enne picchiato con calci e pugni

Un ragazzo di 15 anni è stato vittima di un'aggressione da parte di tre coetanei. Durante l’episodio, è stato colpito con calci e pugni e ha riportato ferite che hanno reso necessario il ricovero in ospedale. La scena si è svolta in una zona pubblica e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

I fatti nei pressi del centro commerciale LatinaFiori; in fuga i tre ragazzi. Il minore soccorso e portato in ospedale; indaga la polizia Un giovane di 15 anni è stato aggredito da tre coetanei. Picchiato con calci e pugni è finito in ospedale. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, nell’area a ridosso del centro commerciale LatinaFiori e dell’Agenzia delle Entrate, nel capoluogo pontino. Un episodio grave, non il primo che vede vittime dei giovanissimi, su cui sta indagando la polizia. I fatti intorno alle 16.30 quando il ragazzo era appena uscito dalla palestra e la madre stava per andare a prenderlo. Secondo quanto emerso, il 15enne sarebbe stato avvicinato da tre coetanei che prima gli avrebbero chiesto una sigaretta e poi dei soldi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

