Il divieto del Comune di nutrire randagi scoppia la polemica

Nelle ultime ore si sono moltiplicate le proteste da parte di associazioni e volontari che si occupano di cani e gatti randagi, in seguito all’ordinanza del Comune che vieta di nutrire gli animali senza dimora per le vie della città. L’ordinanza ha generato reazioni sia tra chi si occupa di animali abbandonati che tra cittadini che condividono spazi pubblici con questi animali. La misura ha suscitato discussioni sulla gestione del randagismo in ambito urbano.

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