Il divieto del Comune di nutrire randagi scoppia la polemica
Nelle ultime ore si sono moltiplicate le proteste da parte di associazioni e volontari che si occupano di cani e gatti randagi, in seguito all’ordinanza del Comune che vieta di nutrire gli animali senza dimora per le vie della città. L’ordinanza ha generato reazioni sia tra chi si occupa di animali abbandonati che tra cittadini che condividono spazi pubblici con questi animali. La misura ha suscitato discussioni sulla gestione del randagismo in ambito urbano.
Polemiche dopo l'ordinanza del Comune che vieta di nutrire randagi per le vie della città. Nelle ultime ore sono diverse le proteste da parte di associazioni e semplici volontari che da anni si prendono cura di cani e gatti che vivono in strada. In particolare viene contestato il punto 6 del.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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