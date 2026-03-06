Divieto di nutrire i gatti davanti al cimitero di Roccapiemonte | Trezza segnala il cartello monta la polemica

Davanti al cimitero di Roccapiemonte è stato installato un cartello che vieta di dare da mangiare a cani e gatti. Trezza ha segnalato l’affissione del cartello, scatenando una discussione sulla sua presenza. La segnaletica si trova in una zona frequentata da animali e visitatori, senza ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali. La questione ha suscitato reazioni tra i residenti e gli interessati.

La consigliera di minoranza ha denunciato il fatto anche sui social. Ecco cosa è accaduto dopo Davanti al cimitero di Roccapiemonte è comparso un cartello con la scritta "Vietato dare da mangiare a cani e gatti ". Una disposizione generica che solleva interrogativi seri, soprattutto considerando che nel nostro territorio esistono colonie feline regolarmente registrate e tutelate dalla normativa nazionale e regionale. Lo ha denunciato ieri la consigliera di minoranza Luisa Trezza. "Ricordo che la legge 2811991 e la normativa regionale vigente riconoscono e proteggono le colonie feline, così come l'attività dei volontari che se ne prendono... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Roccapiemonte, Trezza: "Casa dell'Acqua dopo nove anni e il sindaco si vanta"Tempo di lettura: 3 minutiLuisa Trezza, consigliera comunale di minoranza e già assessore dell'amministrazione del sindaco Andrea Pascarelli...