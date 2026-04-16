Il Comune brianzolo che ha escluso l' Anpi dalle celebrazioni del 25 aprile | scoppia la polemica

Nel comune della provincia brianzola, l’amministrazione ha deciso di escludere l’Anpi dalle cerimonie ufficiali del 25 aprile. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti e ha portato l’associazione a organizzare una propria commemorazione in modo indipendente. La divisione tra le parti ha attirato l’attenzione locale, mentre le celebrazioni pubbliche si svolgono senza la partecipazione dell’ente rappresentato dall’Anpi.

Celebrazioni del 25 Aprile senza l’Anpi e scoppia la polemica. Mentre l’Associazione nazionale partigiani d’Italia si sta organizzando per promuovere una celebrazione alternativa. Il programma del 25 Aprile a Seveso Succede a Seveso, dove la sindaca della Lega Alessia Borroni ha “escluso” l’Anpi.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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