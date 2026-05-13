Il discorso di Re Carlo mentre Starmer è in bilico

Durante l’apertura della nuova sessione parlamentare, il re ha pronunciato il tradizionale discorso in Parlamento a Westminster, nel quale ha ribadito l’impegno del Regno Unito verso la NATO. Nel suo intervento, ha sottolineato il ruolo del paese nel mantenimento della sicurezza internazionale e ha presentato le priorità per i prossimi mesi. La cerimonia ha visto la presenza di membri del Parlamento e rappresentanti istituzionali. Nel frattempo, il leader dell’opposizione si trova in una posizione incerta.

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Discorso di Re Carlo in Parlamento a Westminster: “Impegno indissolubile verso la Nato” ha sottolineato il sovrano britannico che ha tenuto il tradizionale King’s Speech per l’inaugurazione solenne a Camere riunite della nuova sessione parlamentare annuale. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Il discorso di Re Carlo mentre Starmer è in bilico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il discorso di Re Carlo mentre Starmer è in bilico Notizie correlate Starmer sotto assedio: crisi al governo e conti pubblici in bilico? Punti chiave Chi sono i membri del governo che hanno abbandonato Starmer? Come influirà il costo della transizione green sui contribuenti... Il discorso di Carlo III al Congresso è stato molto concilianteHa celebrato l'intesa storica tra Regno Unito e Stati Uniti, e rimarcato la necessità di continuare a cooperare nonostante le divergenze Martedì,... Temi più discussi: Il discorso del re; Il discorso del Re, così Carlo III ha spiegato la centralità europea; I momenti-chiave della visita di Re Carlo negli USA; Re Carlo III a Washington: rischio, sfida e un discorso storico per la Nato e l'Ucraina. #Tg2000 - Il discorso di Re Carlo mentre Starmer è in bilico #13maggio #Tv2000 #ReCarlo #RegnoUnito #NATO #Starmer #Westminster #CharlesIII #Londra @tg2000it x.com Il Discorso di Re Carlo non cambia la situazione: Starmer è appeso a un filoIl discorso del Re non ha potuto cambiare la situazione di fondo: una profonda insoddisfazione verso il premier ... ilsole24ore.com Discorso di Re Carlo in Parlamento a Westminster: Impegno indissolubile verso NatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Discorso di Re Carlo in Parlamento a Westminster: Impegno indissolubile verso Nato ... tg24.sky.it