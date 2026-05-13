Il discorso di Re Carlo mentre Starmer è in bilico
Durante l’apertura della nuova sessione parlamentare, il re ha pronunciato il tradizionale discorso in Parlamento a Westminster, nel quale ha ribadito l’impegno del Regno Unito verso la NATO. Nel suo intervento, ha sottolineato il ruolo del paese nel mantenimento della sicurezza internazionale e ha presentato le priorità per i prossimi mesi. La cerimonia ha visto la presenza di membri del Parlamento e rappresentanti istituzionali. Nel frattempo, il leader dell’opposizione si trova in una posizione incerta.
Discorso di Re Carlo in Parlamento a Westminster: “Impegno indissolubile verso la Nato” ha sottolineato il sovrano britannico che ha tenuto il tradizionale King’s Speech per l’inaugurazione solenne a Camere riunite della nuova sessione parlamentare annuale. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
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