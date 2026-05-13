Starmer sotto assedio | crisi al governo e conti pubblici in bilico

Il leader del partito di governo si trova in una situazione difficile, con alcuni membri che hanno deciso di lasciare la sua squadra. La crisi politica si intreccia con le sfide legate ai conti pubblici, mentre il costo della transizione verso energie più sostenibili solleva preoccupazioni sui contributi dei cittadini britannici. Le tensioni all’interno del governo e le decisioni sul futuro economico del paese continuano a essere al centro dell’attenzione.

? Punti chiave Chi sono i membri del governo che hanno abbandonato Starmer?. Come influirà il costo della transizione green sui contribuenti britannici?. Perché la leadership di Starmer è minacciata entro settembre?. Quali figure politiche potrebbero sostituire il primo ministro in caso di crisi?.? In Breve Miatta Fahnbulleh, Jess Phillips, Alex Davies-Jones e Zubir Ahmed lasciano l'esecutivo il 12 maggio.. Louise Haigh aveva già lasciato la segreteria di Stato per i Trasporti nel novembre 2024.. Ed Miliband e Andy Burnham emergono come potenziali sfidanti entro la scadenza di settembre.. Oltre 35 disegni di legge prevedono l'importazione di norme UE per il commercio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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?? Buonasera a tutti. La crisi politica è aperta. Il magic number di 81 ribelli è stato raggiunto. I ministri chiedono la sua testa. Ma Sir Keir Starmer è barricato all'interno del N°10 di Downing Street, in apparenza deciso a respingere l'assedio, a vendere car x.com

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