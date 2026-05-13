Il dipendente comunale che timbrava in Italia e poi andava a lavorare in Svizzera

Un dipendente comunale aveva timbrato il badge per risultare in servizio in Italia, ma successivamente si spostava in Svizzera per lavorare per un'azienda privata. La sua presenza in servizio risultava regolare nei registri del Comune, anche se l’attività lavorativa effettiva si svolgeva all’estero. La vicenda riguarda la discrepanza tra i dati ufficiali di presenza e le attività svolte dal dipendente.

Nel sistema di gestione presenze del Comune risultava presente e in servizio, ma in realtà andava a lavorare per un'impresa in Svizzera. Il dipendente comunale della provincia di Varese è stato scoperto e denunciato dalla guardia di finanza, per false attestazioni di presenza in servizio e truffa.🔗 Leggi su Today.it

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Timbrava il cartellino in Italia e poi andava a lavorare in Svizzera: dipendente denunciato dalla guardia di finanzaPrima timbrava il cartellino in Comune, poi attraversava il confine per andare a lavorare in Svizzera.

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#GdiF #Varese denunciato un dipendente comunale che, pur risultando formalmente in servizio, svolgeva attività lavorativa in Svizzera. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere x.com

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