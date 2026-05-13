Il dipendente comunale che timbrava in Italia e poi andava a lavorare in Svizzera

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dipendente comunale aveva timbrato il badge per risultare in servizio in Italia, ma successivamente si spostava in Svizzera per lavorare per un'azienda privata. La sua presenza in servizio risultava regolare nei registri del Comune, anche se l’attività lavorativa effettiva si svolgeva all’estero. La vicenda riguarda la discrepanza tra i dati ufficiali di presenza e le attività svolte dal dipendente.

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Nel sistema di gestione presenze del Comune risultava presente e in servizio, ma in realtà andava a lavorare per un'impresa in Svizzera. Il dipendente comunale della provincia di Varese è stato scoperto e denunciato dalla guardia di finanza, per false attestazioni di presenza in servizio e truffa.🔗 Leggi su Today.it

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