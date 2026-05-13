il diavolo veste prada 2 tutti i riferimenti al primo film

Attenzione: spoiler su Il diavolo veste Prada 2 Dopo che Andy fa un discorso appassionato sullo stato del giornalismo che diventa semi-virale, viene assunta come responsabile dei contenuti editoriali di Runway per ridare credibilità a un marchio in crisi. Una volta varcate quelle porte dorate, diventa chiaro quanto poco sia cambiata la sua dinamica con Miranda. Tra le nuove avventure dei personaggi emerge anche qualche richiamo al film originale, direttamente da chi l’ha realizzato: David Frankel e Aline Brosh McKenna, rispettivamente regista e sceneggiatrice del film originale, tornano infatti alla guida di Il diavolo veste Prada 2. «Non volevo dare l’impressione che stessimo ammiccando al pubblico come a dire “guardateci!”.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Dal 29 Aprile al Cinema

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