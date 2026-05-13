Il desiderio non scompare | cambia Ecco come ritrovare la libido a 50 e 60 anni tra corpo mente e terapie
Molte donne si interrogano su come mantenere o riacquistare il desiderio sessuale a partire dai 50 anni, un tema spesso poco affrontato. Con il corpo che cambia e i segnali di desiderio che diminuiscono, si cercano strategie e terapie per affrontare questa fase. La discussione si concentra su aspetti legati a corpo, mente e possibili interventi medici, senza entrare in valutazioni soggettive o opinioni personali.
C ’è una domanda che molte donne si fanno, ma che raramente trova spazio in una conversazione aperta: come aumentare la libido quando il corpo cambia, quando il desiderio non arriva più come prima, quando il silenzio prende il posto delle parole. La menopausa, ancora oggi, viene raccontata come una linea di confine. Da una parte la vita sessuale, dall’altra qualcosa che si chiude, si spegne, si mette da parte. Ma questa narrazione è, prima di tutto, un equivoco. Come spiega la ginecologa Cinzia Polo, specialista in Ginecologia e Ostetricia, longevità e menopausa e autrice della rubrica Menopausa senza tabù su iodonna.it, «la menopausa viene spesso raccontata e vissuta dalle donne come la fine della sessualità, come qualcosa di cui non si parla nemmeno tra amiche, un segreto pesante nascosto anche a se stesse».🔗 Leggi su Iodonna.it
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