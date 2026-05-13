Il desiderio non scompare | cambia Ecco come ritrovare la libido a 50 e 60 anni tra corpo mente e terapie

Molte donne si interrogano su come mantenere o riacquistare il desiderio sessuale a partire dai 50 anni, un tema spesso poco affrontato. Con il corpo che cambia e i segnali di desiderio che diminuiscono, si cercano strategie e terapie per affrontare questa fase. La discussione si concentra su aspetti legati a corpo, mente e possibili interventi medici, senza entrare in valutazioni soggettive o opinioni personali.

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