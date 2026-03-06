Menopausa senza tabù Come far riemergere il desiderio sessuale dopo i 50 anni?

La menopausa viene spesso descritta come un momento difficile per le donne, che la vivono come un cambiamento che segna la fine della vita sessuale. Molte donne preferiscono non parlarne pubblicamente, mantenendo il tema nascosto tra amiche o nel silenzio, tra prodotti come gel lubrificanti e sensazioni di disagio. Questo periodo viene vissuto con riserbo e senza un confronto aperto sulla propria esperienza.

Dal punto di vista biologico, il calo degli estrogeni e anche degli androgeni influisce su lubrificazione, elasticità e vascolarizzazione dei tessuti urogenitali, oltre che a contribuire a perdere quella " impermeabilità di membrana" che limita l'insorgenza di sovrainfezioni. Questo può tradursi in secchezza, fastidio o dolore ai rapporti, vaginiti e cistiti postcoitali condizioni oggi ricondotte alla sindrome genitourinaria della menopausa di cui soffre l'84% delle donne in postmenopausa e già il 40% delle donne in premenopausa.

