Il derby gli errori d' Italia e la disciplina in cui siamo imbattibili | il ricorso al Tar

Nel weekend si sono svolti il derby tra Roma e Lazio e la finale degli Internazionali di tennis, eventi che si sono sovrapposti per un errore nell’organizzazione. La Lega di calcio ha deciso di presentare un ricorso al Tar, invece di affrontare la questione con una soluzione condivisa. La decisione ha attirato l’attenzione su una modalità ricorrente nel nostro paese, spesso adottata in situazioni di difficoltà.

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E poi c’è il ricorso al Tar. È diventato il luogo comune delle dispute all’italiana. Cosi il calcio italiano in pochi giorni passa dalla corsetta al Var al ricorso al Tar. In fondo a tutto come: sinonimo (di rabbia, di reazione), rifugio (dell’impotenza, non posso fare altro, ma almeno faccio vedere che ho fatto qualcosa), tentativo di distrazione dalla colpa (avrò le mie ragioni- chissà quali - se faccio ricorso). Di sfondo a tutto, infatti spesso è semplicemente una minaccia: se le decisioni non cambiano, faremo ricorso al Tar, preannunciano le presunte vittime. Come un tic di un Paese che non sa più costruire un percorso per condividere le decisioni, per argomentare insieme, per sintetizzare un contrasto, per rimediare a un errore.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il derby, gli errori d'Italia e la disciplina in cui siamo imbattibili: il ricorso al Tar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Derby di Roma, scontro tra Prefettura e Lega Serie A: ricorso al Tar contro il rinvio del campionatoAlla fine ha deciso la Prefettura smentendo quanto annunciato dalla Lega Serie A: per questioni di ordine pubblico Roma-Lazio rinviata al giorno dopo... Leggi anche: Derby Roma-Lazio, la Lega Serie fa ricorso al Tar contro la Prefettura Temi più discussi: Sarri: Derby? Una serie di errori tutti fatti dalla Lega. Sarei inferocito se...; Dramma nel derby di Riyad: errore di Bento, l’Al-Nassr si fa raggiungere nel finale; Coppa Italia, Abodi: Ricorrere al giudice è errore in partenza - Radio Studio90 Italia; IBI 26, Zverev vince il derby tedesco contro Altmaier. Maurizio #Sarri sul derby: ? Giocare di lunedì? Credo sia l'unica idea assennata. Si sono concatenati una serie di errori tutti fatti dalla Lega. In Italia ci sono due ATP Finals: uno a Torino, e hanno messo il derby, e uno a Roma, e hanno messo l'altro derby. P x.com Derby di Roma, che caos: il rischio di mezza Serie A in campo lunedì pomeriggioQuando e come si giocherà il derby di Roma? Il problema dell'ordine pubblico, l'incrocio con il tennis e un labirinto senza via d'uscita che imbarazza il calcio italiano. panorama.it Internazionali d'Italia, Sinner fa suo il derby con Pellegrino e stacca il biglietto per i quartiJannik Sinner si prende il derby italiano contro Andrea Pellegrino e conquista l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Un successo che conferma ancora una volta il momento straord ... sport.virgilio.it