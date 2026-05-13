Tredici Pietro ha portato il suo Non Guardare + Più Giù Tour all’Atlantico Live di Roma, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano Uomo Che Cade. La serata di ieri ha visto l’artista esibirsi davanti al pubblico, proseguendo il suo tour nei principali locali del paese. Il concerto si è svolto in un ambiente intimo e coinvolgente, con il cantante che ha presentato alcuni dei suoi brani più recenti.

Durante il tour Tredici Pietro riabbraccerà il suo pubblico portando sul palco i brani più rappresentativi del suo repertorio insieme alle tracce contenute in Non Guardare + Giù (Sony Epic), l’edizione speciale del suo ultimo album uscita lo scorso 27 febbraio. L’album ha svelato un lato più consapevole e maturo della sua identità musicale, lasciando ampio spazio alla sperimentazione. La nuova versione deluxe include, oltre alle tracce originali, il brano La Fretta e l’inedito Uomo Che Cade, con cui Tredici Pietro è stato per la prima volta in gara alla 76a edizione del Festival di Sanremo. Il brano classificatosi sedicesimo, ha debuttato al decimo posto nella Top 100 Singoli Fimi Niq.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il debutto di Tredici Pietro all’Atlantico Live di Roma (Photogallery)

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