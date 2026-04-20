L'artista Chiello ha portato il suo tour all’Atlantico Live di Roma, meno di un anno dopo la sua ultima esibizione nella stessa venue, quando aveva presentato i brani dell’album Scarabocchi. La serata ha visto l’interprete esibirsi davanti a un pubblico numeroso, interpretando diverse canzoni del suo repertorio. La performance è stata documentata da una photogallery che mostra i momenti principali dello spettacolo.

Il tour di Chiello è approdato all’ Atlantico Live di Roma, a distanza di poco meno di un anno, quando l’artista aveva presentato i brani del precedente album, Scarabocchi. Tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, dove ha debuttato tra i big in gara con il brano Ti Penso Sempre, classificatosi venticinquesimo, l’artista ha pubblicato lo scorso 20 marzo Agonia, il suo quarto lavoro in studio. La copertina dell’album è una fotografia di Todd Hido, tratta dalla raccolta “ House Hunting”, un corpus di immagini a colori e in bianco e nero che attraversa i sobborghi americani. Gli scenari di Hid o sono solitari, misteriosi, sospesi tra conforto e inquietudine.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutte le emozioni di Chiello all’Atlantico Live di Roma (Photogallery)

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