Ci ucciderà la fretta di arrivare il bisogno di essere subito performanti Vogliamo diventare come l’IA? Non credo | il debutto di Tredici Pietro a Sanremo 2026

Tredici Pietro è per la prima volta in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “ Uomo che cade”, scritto da Tredici Pietro insieme ad Antonino Dimartino. La musica è di Antonino Dimartino e Marco Spaggiari. È prodotto da Vanegas; la produzione aggiuntiva è di Giovanni Pallotti, Fudasca, Sedd e Montesacro. Venerdì 27 febbraio esce “ Non guardare + giù”, l’album, pubblicato lo scorso aprile, nella nuova versione deluxe che include, oltre alle tracce originali, il brano “La Fretta” e il brano sanremese. “Mi sono sentito superato e di non servire alla musica”. “Uomo che cade penso che sia uno dei brani che ho scritto in quest’ultimo anno, che mi rappresenta di più, sia sotto ‘aspetto lirico che sonoro. Ha la statura giusta per essere su quel palco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

