Il Consorzio Leonardo Quarrata si prepara a scendere nuovamente in campo questa sera al PalaCarrara per il terzo incontro del primo turno playout contro la Siaz Piazza Armerina. Dopo aver pareggiato la serie con la vittoria nella gara-2, la squadra cerca di ottenere un ulteriore risultato positivo, con il match che inizia alle 21. La partita rappresenta un momento decisivo nella serie di playoff.

Dopo il capolavoro di gara-2 che è valso l’1-1 nella serie, il Consorzio Leonardo Quarrata questa sera torna a calcare il parquet del PalaCarrara per il terzo appuntamento del primo turno playout con la Siaz Piazza Armerina (palla a due alle 21). Il Dany ci arriva con il morale a mille dopo aver sfoderato una delle migliori partite dell’intero campionato. Vincere di 21 punti è stato per certi versi sorprendente se si considera che in questa stagione Quarrata aveva vinto al massimo con uno scarto di 13 punti in casa con la Luiss Roma e di 8 a Fabriano. Tuttavia, controllare un match dal primo all’ultimo secondo non succede per caso, succede quando hai bene in mente gli obiettivi e quando rispetti alla perfezione il piano partita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Dany Quarrata vuole fare il bis con la Siaz

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