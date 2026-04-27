Serie B Nazionale - Girone B Il Dany va ko a Ferrara Ai play-out c’è la Siaz

Da sport.quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match del girone B di Serie B Nazionale, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 76-57 contro il Dany. I giocatori di Ferrara hanno contribuito con diverse prestazioni, con Tio Tiagande che ha segnato 28 punti e Sackey 11. La squadra ospite, il Quarrata, ha terminato con 57 punti, senza nessun giocatore che ha superato i 12 punti. Ai play-out si va con la Siaz.

ADAMANT FERRARA 76 CON. LEO. QUARRATA 57 FERRARA Pierotti 3, Jovanovic 11, Gatti 2, Casagrande 9, Tio Tiagande 28; Marchini 4, Samaritani ne, Solaroli ne, Caiazza 8, Pellicano ne, Sackey 11. All. Sacco QUARRATA Coltro 3, Tiberti 5, Angelucci 15, Scandiuzzi 8, Regoli 4; Novori 10, Mongelli, Molteni ne, Blatancic 4, Costa 3, Prenga 5. All. Tonfoni ARBITRI Corrias, Andretta, Giuliani NOTE Parziali: 19-16, 47-40, 59-55 FERRARA L’ultima giornata di campionato si conclude con un brutto stop per il Consorzio Leonardo Quarrata a Ferrara. I locali giocano un grande secondo tempo, concedendo la miseria di 17 punti ai mobilieri che si sgretolano, dopo essere stati a contatto fino al 30’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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