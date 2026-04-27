Serie B Nazionale - Girone B Il Dany va ko a Ferrara Ai play-out c’è la Siaz

Nel match del girone B di Serie B Nazionale, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 76-57 contro il Dany. I giocatori di Ferrara hanno contribuito con diverse prestazioni, con Tio Tiagande che ha segnato 28 punti e Sackey 11. La squadra ospite, il Quarrata, ha terminato con 57 punti, senza nessun giocatore che ha superato i 12 punti. Ai play-out si va con la Siaz.