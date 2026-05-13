Il cuore del grande marchio di fast food | oltre 160 pasti a settimana per i più fragili con Sempre aperti a donare
A Forlì e provincia si svolge la sesta edizione di “Sempre aperti a donare”, un’iniziativa nazionale che coinvolge McDonald’s, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e il Banco Alimentare. Ogni settimana, vengono distribuiti oltre 160 pasti caldi a persone in difficoltà, offrendo un momento di conforto e un sorriso a chi ne ha bisogno. La collaborazione tra le organizzazioni mira a sostenere le persone più fragili della comunità.
Un pasto caldo, un momento di conforto e un sorriso. La solidarietà torna protagonista a Forlì e provincia con la sesta edizione di “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa nazionale nata dalla collaborazione tra McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare. In un.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Riparte "Sempre pronti a donare". Donati 50 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltàLa sesta edizione di “Sempre aperti a donare” arriva a Sansepolcro, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia Ets e Banco Alimentare della Toscana...
Salerno, 400 pasti caldi a settimana per i più fragili grazie a McDonald’s e Banco AlimentareSALERNO – Arriva anche nel territorio salernitano la sesta edizione di “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa solidale promossa da McDonald’s, Casa...
Temi più discussi: Natura e città si incontrano in Piazza Grande con il Giardino della Salute e del Benessere; Il cuore del Salone è e deve essere il Salone, dice Bozzetti (Fiera); Tragedia di Superga: ecco il documentario su Romeo Menti, il cuore viola del Grande Torino; Dal Grande Nord al cuore bio del Ticino.
Nonostante tutto, a Gerusalemme batte (ancora) il cuore del mondo Tornarono a Gerusalemme con grande gioia: Questo il titolo del libro del cardinale Pizzaballa Andrea Riccardi, @Corriere x.com
Prima dell'881, il cuore del monachesimo italiano non era Montecassino. Era un'abbazia in Molise che quasi nessuno conosce, e che per un secolo era stata letteralmente più grande, più ricca e più potente. L'Abbazia di San Vincenzo al Volturno nasce nel VII facebook
Se tu stessi gestendo un'opera con un budget grande quanto quello del Met, quale sarebbe la tua filosofia? reddit
Superga, il giorno che fermò il tempo: il Grande Torino vive ancora nel cuore d’Italia, 77 anni dopoDalla tragedia del 4 maggio 1949 al patrimonio morale evocato da Gravina: una squadra diventata simbolo di rinascita nazionale ... giornalelavoce.it
Tragedia di Superga: ecco il documentario su Romeo Menti, il cuore viola del Grande TorinoLunedì 4 maggio è il 77esimo anniversario della sciagura aerea in cui scomparve il Grande Torino. Il documentario realizzato da Roberto Davide Papini per La Nazione racconta la storia dell’ala destr ... lanazione.it