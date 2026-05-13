Il cuore del grande marchio di fast food | oltre 160 pasti a settimana per i più fragili con Sempre aperti a donare

A Forlì e provincia si svolge la sesta edizione di “Sempre aperti a donare”, un’iniziativa nazionale che coinvolge McDonald’s, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e il Banco Alimentare. Ogni settimana, vengono distribuiti oltre 160 pasti caldi a persone in difficoltà, offrendo un momento di conforto e un sorriso a chi ne ha bisogno. La collaborazione tra le organizzazioni mira a sostenere le persone più fragili della comunità.

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