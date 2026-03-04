Salerno 400 pasti caldi a settimana per i più fragili grazie a McDonald’s e Banco Alimentare

Da zon.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno si svolge la sesta edizione di “Sempre aperti a donare”, un'iniziativa promossa da McDonald's, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Campania. Ogni settimana vengono distribuiti circa 400 pasti caldi alle persone più fragili della zona, con l’obiettivo di offrire sostegno a chi si trova in difficoltà. La collaborazione tra le organizzazioni coinvolte rende possibile questa azione di solidarietà.

SALERNO – Arriva anche nel territorio salernitano la sesta edizione di “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa solidale promossa da McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Campania. Il progetto prevede la donazione di 400 pasti caldi a settimana destinati a persone in condizioni di fragilità economica e sociale. L’obiettivo è offrire non solo un pasto caldo, ma anche un momento di conforto e vicinanza a chi vive situazioni di difficoltà. I ristoranti coinvolti nel progetto. I ristoranti McDonald’s di Salerno, Salerno Mercatello ed Eboli partecipano attivamente all’iniziativa. I team dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, che vengono poi ritirati e distribuiti da alcune associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Zon.it

salerno 400 pasti caldi a settimana per i pi249 fragili grazie a mcdonald8217s e banco alimentare
© Zon.it - Salerno, 400 pasti caldi a settimana per i più fragili grazie a McDonald’s e Banco Alimentare

Leggi anche: Pasti caldi e momenti di incontro per i più fragili: il piano del Comune per le feste

Pasti a domicilio ai più fragili. Oltre 3.400 consegne nel 2025Nel 2025, a Maleo, sono state 19 le persone che hanno usufruito del servizio di pasti a domicilio garantito dal Comune e gestito tramite l’Azienda...

Tutti gli aggiornamenti su Banco Alimentare.

Discussioni sull' argomento Solidarietà a Salerno e provincia: 400 pasti caldi settimanali grazie a McDonald’s e Banco Alimentare -; A Salerno e provincia McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS insieme a Banco Alimentare della Campania donano 400 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà.

banco alimentare salerno 400 pasti caldiSolidarietà a Salerno e provincia: 400 pasti caldi settimanali grazie a McDonald’s e Banco AlimentareStampaLa sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Salerno e provincia, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Campania donano insieme oltre che un pasto, an ... salernonotizie.it

A Salerno e provincia McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS insieme a Banco Alimentare della CampaniaStampaLa sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Salerno e provincia, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Campania donano insieme oltre che un pasto, an ... salernonotizie.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.