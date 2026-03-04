A Salerno si svolge la sesta edizione di “Sempre aperti a donare”, un'iniziativa promossa da McDonald's, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Campania. Ogni settimana vengono distribuiti circa 400 pasti caldi alle persone più fragili della zona, con l’obiettivo di offrire sostegno a chi si trova in difficoltà. La collaborazione tra le organizzazioni coinvolte rende possibile questa azione di solidarietà.

SALERNO – Arriva anche nel territorio salernitano la sesta edizione di “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa solidale promossa da McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Campania. Il progetto prevede la donazione di 400 pasti caldi a settimana destinati a persone in condizioni di fragilità economica e sociale. L’obiettivo è offrire non solo un pasto caldo, ma anche un momento di conforto e vicinanza a chi vive situazioni di difficoltà. I ristoranti coinvolti nel progetto. I ristoranti McDonald’s di Salerno, Salerno Mercatello ed Eboli partecipano attivamente all’iniziativa. I team dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, che vengono poi ritirati e distribuiti da alcune associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, 400 pasti caldi a settimana per i più fragili grazie a McDonald’s e Banco Alimentare

Leggi anche: Pasti caldi e momenti di incontro per i più fragili: il piano del Comune per le feste

Pasti a domicilio ai più fragili. Oltre 3.400 consegne nel 2025Nel 2025, a Maleo, sono state 19 le persone che hanno usufruito del servizio di pasti a domicilio garantito dal Comune e gestito tramite l’Azienda...

Tutti gli aggiornamenti su Banco Alimentare.

Discussioni sull' argomento Solidarietà a Salerno e provincia: 400 pasti caldi settimanali grazie a McDonald’s e Banco Alimentare -; A Salerno e provincia McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS insieme a Banco Alimentare della Campania donano 400 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà.

Solidarietà a Salerno e provincia: 400 pasti caldi settimanali grazie a McDonald’s e Banco AlimentareStampaLa sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Salerno e provincia, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Campania donano insieme oltre che un pasto, an ... salernonotizie.it

A Salerno e provincia McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS insieme a Banco Alimentare della CampaniaStampaLa sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Salerno e provincia, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Campania donano insieme oltre che un pasto, an ... salernonotizie.it

Si informano i n. 220 nuclei familiari risultati beneficiari del Banco Alimentare che il ritiro del pacco mensile (riferito al mese di marzo) avverrà presso il Presidio del 118 (ex scuola) in via Casa Russo, nei giorni 26 e 27 marzo, dalle ore 17:30 alle ore 20:00. È facebook