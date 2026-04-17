Passo indietro nel Ranking UEFA | la Roma scende al 13º posto

La Roma ha subito una perdita nel ranking UEFA, scivolando al 13º posto dopo essere stata eliminata agli ottavi di finale dal Bologna. La sconfitta ha influito sulla posizione della squadra nella classifica europea, che tiene conto delle performance nelle competizioni continentali degli ultimi anni. Il cambio in classifica riflette i risultati ottenuti nelle competizioni ufficiali e la loro influenza sul punteggio complessivo.

La Roma perde punti nel ranking europeo dopo l’eliminazione agli ottavi di finale per mano del Bologna. Un dato che fotografa un leggero calo nel panorama europeo, ma allo stesso tempo conferma i giallorossi tra le migliori italiane nelle coppe, con il secondo posto alle spalle dell’Inter, rimasta invece al quarto posto. Il ranking continua a raccontare una squadra capace di arrivare spesso fino in fondo nelle competizioni europee, ma chiamata a dare continuità per restare ai vertici. Il dato del ranking. Il 13º posto rappresenta un dato che va letto nel contesto degli ultimi cinque anni. La classifica tiene conto dei risultati ottenuti nelle coppe europee nelle ultime stagioni, premiando la continuità così come i picchi di rendimento.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Passo indietro nel Ranking UEFA: la Roma scende al 13º posto Notizie correlate Italia al quarto posto nel ranking UEFA: Champions sicura, ma serve precisioneIl quadro attuale del Ranking Uefa chiarisce come l’Italia si trovi in una fase cruciale, in bilico tra conferme e opportunità future. Leggi anche: Ahi Italia: nel ranking Uefa siamo al 5° posto. Altro che club in più... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ranking WTA: Paolini sempre 8ª, vola Pigato. Guida Sabalenka; Tre anni fa giocavamo tutte le finali, ora è un disastro: un altro passo indietro del calcio italiano; Classifica Atp: Sinner numero1, 110 punti di vantaggio su Alcaraz. Scende Musetti; Come cambia Dolce&Gabbana dopo il passo indietro del presidente. E le banche fanno i conti sul valore del gruppo. Ranking WTA 13 aprile 2026 comanda Sabalenka, Rybakina a distanza e Paolini 8°Ranking aggiornato lunedì 13 aprile 2026 con Sabalenka regina in classifica WTA, Rybakina 2° e Gauff 3°. Dietro Swiatek, Paolini 8° con qualche pensiero in vista del calendario ... sport.virgilio.it Vittoria e caso Coppa d'Africa: l'Italia guadagna una posizione nel ranking FIFA. La Bosnia cinquePiccolo passo avanti per l’Italia nel ranking FIFA. Gli azzurri salgono infatti di una posizione, grazie anzitutto alla vittoria conquistata ieri sull’Irlanda del Nord. Ma non solo. A spingere in alto ... tuttomercatoweb.com ‘NMM’ – Oddi: “Lazio, è arrivato il momento delle responsabilità. Fare un passo indietro…” (AUDIO) - facebook.com facebook Da tempo le opposizioni chiedevano un passo indietro e diverse sono state le iniziative di protesta. x.com