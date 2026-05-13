Il corteo della principessa Kate Middleton arriva a Reggio

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essere atterrata a Parma, la principessa Kate Middleton è arrivata a Reggio. Il corteo ha attraversato le strade cittadine prima di raggiungere la destinazione prevista. La visita si svolge in un contesto ufficiale, con la presenza di autorità locali e la partecipazione di pubblico. La principessa si sposta con un mezzo ufficiale, accompagnata da un seguito di sicurezza e staff. La presenza della famiglia reale britannica nel territorio si inserisce in una serie di impegni previsti durante il viaggio.

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Poco dopo essere atterrata a Parma, la moglie del futuro re britannico è arrivata in città in un tripudio di bandiere e telefonini pronti a immortalare la scena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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