Il corso Umberto I si trasforma in un parco giochi | a Bagheria animazione laboratori e sport per tutti i bambini

Da palermotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio 2026, il corso Umberto I a Bagheria si trasformerà in un parco giochi a cielo aperto, ospitando attività di animazione, laboratori e sport rivolti ai bambini. L'evento si inserisce nella quinta edizione della manifestazione dedicata al gioco, al sollievo e all'inclusione, con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie e offrire spazi di svago e socializzazione. La giornata prevede iniziative gratuite e momenti di divertimento per tutte le età.

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Domenica 24 maggio 2026 il corso Umberto I di Bagheria si trasformerà in un grande parco giochi a cielo aperto in occasione della nuova edizione della "Giornata del Gioco, del Sollievo e dell'Inclusione". L'evento, patrocinato dal comune di Bagheria, mette al centro il sorriso, l'abbattimento.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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