Zagarà trasforma la piazza in una magica stanza per bambini con giochi in legno laboratori e clown
Domenica 15 marzo, piazza Roosevelt si trasforma in uno spazio dedicato ai bambini grazie all’evento “Giochi per le strade”. Dalle 11 del mattino fino al pomeriggio, la piazza ospita giochi in legno, laboratori creativi, clown e travestimenti vintage. L’iniziativa, organizzata come laboratorio a cielo aperto, porta in strada un’atmosfera di gioco e divertimento per i più piccoli.
Giochi in legno, travestimenti vintage e clowneschi, laboratori creativi, giochi di luci e ombre. Una magia senza tempo quella che avvolgerà piazza Roosevelt, domenica 15 marzo, dalle 11 fino al pomeriggio, con l’evento “Giochi per le strade”, laboratorio a cielo aperto, organizzato dalla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
