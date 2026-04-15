Orrore nel parco giochi per bambini | 46enne si masturba davanti a tutti fermato

Nel primo pomeriggio di oggi a Forio, un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver compiuto atti osceni in un parco giochi per bambini, masturbandosi in presenza di altre persone. L’uomo, di origine straniera e residente sull’isola di Ischia, è stato fermato dalle forze dell’ordine, che hanno anche denunciato resistenza durante l’intervento. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno immediatamente segnalato quanto accaduto alle autorità.

Nel primo pomeriggio di oggi a Forio, un uomo di 46 anni, straniero domiciliato sull’isola di Ischia, è stato arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.Secondo quanto ricostruito, alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo che si stava.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Pozzuoli, nasce il parco senza frontiere: giochi inclusivi per tutti i bambiniUn’area giochi inclusiva e accessibile per garantire il diritto al gioco a tutti i bambini. Inaugurato nuovo parco giochi inclusivo: uno spazio senza barriere per tutti i bambiniIl progetto, realizzato con i fondi del Gal Alto Salento, trasforma la piazzetta Caduti di Nassirya in un simbolo di comunità e inclusione.