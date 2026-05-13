Un'analisi criminologica ha descritto Andrea Sempio come qualcuno con un comportamento controllato e un tono di voce rigido, senza evidenti variazioni emotive. La relazione, redatta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, fa parte di un'informativa finale nell’ambito di nuove indagini sul delitto di Garlasco. Dallo studio emerge che l’indagato si esprime attraverso soliloqui che sembrano cercare giustificazioni, senza lasciare spazio a segnali di emozioni spontanee.

“Assetto controllato, eloquio rigido” e assenza di significativi scostamenti emotivi. Così una consulenza tecnica del Racis, contenuta nell’informativa finale redatta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, descrive Andrea Sempio. Agli atti sono riportati alcuni passaggi dell’analisi criminologica affidata dalla Procura di Pavia a una psicologa investigativa e criminologa del Racis che, sulla base del materiale acquisito nel corso delle indagini, ha analizzato il profilo personologico del 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Nella nota si precisa che vengono...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "copione", i soliloqui in cerca di giustificazioni: cosa dice l'analisi criminologica su Sempio

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