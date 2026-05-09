In un'intervista televisiva, un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario ha dichiarato di non aver commesso un fatto grave a suo carico. Nel corso della conversazione, ha espresso frustrazione e incredulità riguardo alle indagini, commentando con insulti e domande retoriche circa le prove raccolte. La sua presenza in tv si accompagna a riferimenti a agende scomparse e a pensieri inquietanti, mentre i dettagli del caso continuano a essere al centro dell'attenzione pubblica.

Garlasco (Pavia) – “Porca p.a che c.o vogliono questi”, “ancora sta storia”, “che c.o hanno trovato?”. È la reazione di Andrea Sempio, già intercettato, quando il 26 febbraio 2025 ha ricevuto la telefonata (alle 15.33) che lo invitava al Comando carabinieri di Voghera per una notifica. Ha così scoperto di essere indagato, nuovamente dopo l’archiviazione del 2017, per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco. I soliloqui. Nelle 309 pagine dell’informativa finale dei carabinieri di Milano, tra gli atti della chiusura indagini notificata giovedì, si riportano altre intercettazioni, oltre al già noto soliloquio del 14 aprile 2025, in cui (è la tesi) avrebbe ricostruito una telefonata di ’avance’ a Chiara: “Cioè è stata bella str.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Andrea Sempio, tra soliloqui, agende scomparse e sogni di stupri. In tv dice: “Non ho commesso questo fatto atroce”

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: RaiNews. . Ritornano i soliloqui di Andrea Sempio, registrati ancora una volta da una cimice messa nella sua auto a distanza di otto anni, ma stavolta, secondo la Procura di Pavia e i carabinieri, quelle frasi intercettate, sconnesse e inedite, inchioderebbero,; Andrea Sempio, nuovo soliloquio in auto su Stasi: Quando sono andato io... il sangue c'era.... E su Chiara Poggi: Chiara? Bella stronza, mi ha messo giù il telefono; La confessione choc di Sempio intercettata, per la difesa era un commento a un podcast sul caso Garlasco; Delitto di Garlasco, cosa ha detto Andrea Sempio nell'audio delle nuove intercettazioni.

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#Garlasco. Angela Taccia, legale di #Sempio, all’Adnkronos ha detto: “Le spiegazioni sullo scontrino e sui soliloqui che leggiamo dalla stampa ci confermano che Andrea #Sempio ha sempre detto la verità ed è innocente”. x.com