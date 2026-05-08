Un’analisi condotta dai carabinieri Racis ha esaminato la personalità di un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario. Secondo il rapporto inviato alla procura di Pavia, l’uomo mostra un’espressione del volto caratterizzata da un ghigno dissonante, risponde in modo prevedibile e non manifesta emozioni evidenti. L’indagine suggerisce che l’individuo si presenta sempre molto contenuto, come se seguisse un copione studiato in anticipo.

L'analisi del Racis inviata alla procura di Pavia evidenzia che Sempio appare "sempre contenuto, come se lo stesso abbia messo in atto una sorta di 'copione' accuratamente preparato in precedenza". In particolare, sottolineano i carabinieri, alcune risposte sono state accompagnate da un "inopportuno.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l’analisi della personalità su Sempio dei carabinieri Racis: "Ghigno dissonante, risposte da copione, zero emozioni"

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