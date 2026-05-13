Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'istituzione di un nuovo premio chiamato 'Festina Lente'. La decisione è stata presa durante una seduta dell'assemblea e riguarda un riconoscimento dedicato alle imprese. La premiazione mira a sottolineare l'importanza della ponderazione nel percorso imprenditoriale. La proposta è stata accolta con consenso dai membri dell'assemblea regionale.

Firenze, 13 maggio 2026 - In Consiglio regionale è stata istituita una nuova onorificenza, la 'Festina Lente', come monito di ponderazione delle imprese perché abbiano successo: è quanto ha approvato l'assemblea regionale all'unanimità. Si tratta di una statua realizzata in bronzo: il premio sarà riservato a "imprenditori, professionisti, artigiani, enti del terzo settore e sportivi toscani", o comunque operanti nella nostra regione, che abbiano "costruito nel tempo, con dedizione, equilibrio e tenacia, un percorso significativo a beneficio della comunità, dimostrando come la vera efficacia nasca dall'unione tra visione e misura" e "trasformando ogni passo in un risultato solido e duraturo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Consiglio regionale istituisce il premio 'Festina Lente', dedicato alle imprese

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