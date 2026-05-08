Cultura e imprese creative il Consiglio regionale approva il Testo unico

Il Consiglio regionale dell'Umbria ha approvato con 13 voti favorevoli e 6 contrari un nuovo testo unico dedicato alla cultura e alle imprese creative. La decisione riguarda il disegno di legge presentato dalla giunta regionale, intitolato “Normein”. La votazione si è svolta nell'aula di Palazzo Cesaroni, con le forze politiche divise tra sostenitori e oppositori della proposta.

Il Consiglio regionale dell'Umbria ha approvato il Testo unico per la cultura e le imprese creative. Con tredici voti a favore (Pd, AVS, M5S, Ud-Pp) e sei contrari (FdI, FI, Lega, Tp-Uc) l'aula di Palazzo Cesaroni ha espresso parere favorevole al disegno di legge della giunta regionale “Normein.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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