Azienda di Ancona vince l’edizione 2026 del Premio Cambiamenti dedicato alle giovani imprese innovative

Il risultato è stato accompagnato dal secondo posto di un’altra impresa anconetana, OmnIAroad, che ha ricevuto anche la menzione speciale “Impatto sociale” ANcybernetics srl, azienda di Ancona, ha vinto l’edizione 2026 del Premio Cambiamenti per l’area Marche-Umbria. La premiazione si è svolta sabato mattina a Fermo, negli spazi dell’ex Mercato Coperto, oggi Sala Pertini dell’Itas Smart Academy. Il risultato è stato accompagnato dal secondo posto di un’altra impresa anconetana, OmnIAroad, che ha ricevuto anche la menzione speciale “Impatto sociale”. Terza classificata Fonderia Digitale. L’iniziativa, promossa da CNA e giunta alla nona edizione, ha coinvolto 35 imprese di Marche e Umbria nate negli ultimi cinque anni, selezionate per presentare i propri progetti e accedere alla fase successiva del concorso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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