Il Consiglio di Amministrazione di MFE–MediaForEurope, di cui fa parte anche un membro noto, si è riunito oggi per esaminare i dati finanziari del primo trimestre del 2026. Dopo aver analizzato i risultati consolidati, l’organo ha deciso all’unanimità di approvare i numeri presentati. La riunione si è svolta senza particolari tensioni o divergenze tra i partecipanti.

ll Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE di cui è membro da Pier SIlvio Berlusconi, riunitosi in data odierna, ha approvato all’unanimità i risultati consolidati del primo trimestre 2026. Il periodo si è sviluppato in uno scenario macroeconomico e geopolitico caratterizzato da elevata incertezza, con mercati europei ancora complessi sotto il profilo finanziario e pubblicitario. In questo contesto, il Gruppo ha comunque confermato la capacità di accelerare il percorso di sviluppo industriale internazionale, migliorando in modo significativo la redditività. I dati economico-finanziari del primo trimestre 2026 includono il consolidamento integrale di ProSiebenSat.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MFE–MEDIAFOREUROPE HA APPROVATO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2026

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