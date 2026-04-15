Il Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE ha approvato all’unanimità il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Il documento include il consolidamento integrale di ProSiebenSat.

Il Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE (anche “MFE”) in data odierna ha approvato all'unanimità il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, che include il consolidamento integrale di ProSiebenSat.1 nel quarto trimestre 2025. Dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO MFE MEDIAFOREUROPE: «I numeri contano, ma da soli non bastano. Per MFE oggi contano anche perché raccontano un percorso. In un anno complicato a livello globale, nonostante gli investimenti per realizzare il progetto MFE, è in crescita la redditività e migliora la generazione di cassa. Continuiamo a remunerare gli azionisti: il dividendo complessivo proposto è il più alto degli ultimi 15 anni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MFE-MEDIAFOREUROPE APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2025

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