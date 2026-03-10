Pier Silvio Berlusconi è il nuovo presidente di Mfe-MediaforEurope

Pier Silvio Berlusconi è stato nominato presidente di Mfe-MediaforEurope, assumendo anche il ruolo di Ceo e Group chief executive officer. La nomina è stata annunciata ufficialmente dall'azienda, che ha comunicato la sua nuova posizione di leadership. La decisione riguarda tutte le attività di gestione e strategia del gruppo, che ora sono affidate a lui come massimo responsabile.