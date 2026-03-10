Pier Silvio Berlusconi è il nuovo presidente di Mfe-MediaforEurope
Pier Silvio Berlusconi è stato nominato presidente di Mfe-MediaforEurope, assumendo anche il ruolo di Ceo e Group chief executive officer. La nomina è stata annunciata ufficialmente dall'azienda, che ha comunicato la sua nuova posizione di leadership. La decisione riguarda tutte le attività di gestione e strategia del gruppo, che ora sono affidate a lui come massimo responsabile.
. Carica che aggiunge a quella di Ceo e Group chief executive officer. In qualità di presidente prende il posto di Fedele Confalonieri che rimane in società come statutory Chairperson. Disposte anche altre nuove nomine: Pasquale Straziota (General Counsel, coordinerà le attività legali),. Marco Giordani (Chief Finance e International Business Officer),. Simone Sole (Chief Financial Officer),. Stefano Sala (Chief Global Advertising Officer),. Niccolò Querci (Chief Operating e Human Resources Officer),. Gina Nieri (Chief Institutional Affairs Officer),. Mauro Crippa, che da Chief Corporate Communication Officer continuerà ad essere capo dell’informazione Mediaset e dei rapporti con i media. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Articoli correlati
Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE-MEDIAFOREUROPE, ha salutato in inglese il top management del broadcaster tedesco “ProSiebenSat.1” – Video MediasetPier Silvio Berlusconi, CEO di MFE–MEDIAFOREUPE, ha scelto Monaco di Baviera per un passaggio simbolico e concreto: la sua prima visita alla sede di...
Pier Silvio Berlusconi, il nuovo baricentro della tv europea: l’operazione ProSiebenSat.1 porta MFE al centro del mercato continentalePier Silvio Berlusconi, il nuovo baricentro della tv europea: l’operazione ProSiebenSat.
Una raccolta di contenuti su Pier Silvio Berlusconi
Temi più discussi: Mediaset, nuovo assetto ai vertici: Pier Silvio Berlusconi ceo e presidente; Mfe, Pier Silvio Berlusconi raddoppia: ora è presidente e ceo. A Confalonieri la carica non esecutiva; Mfe, Pier Silvio Berlusconi riorganizza i manager in chiave internazionale e diventa presidente; Mfe: Pier Silvio Berlusconi presidente e group Ceo.
Pier Silvio Berlusconi rafforza la guida di MFE e registra utili nella sua holdingPier Silvio Berlusconi consolida il proprio ruolo nel panorama dei media: da un lato guida la riorganizzazione di MFE, dall’altro registra risultati finanziari positivi attraverso la sua holding. msn.com
Pier Silvio Berlusconi più prudente della sorella Marina: accantona l’intero utile della sua holding. EsclusivoHolding Italiana Quinta registra un utile di 9,7 milioni e aumenta il patrimonio netto a oltre 82 milioni, mentre Marina Berlusconi incassa 13,5 milioni di dividendi ... affaritaliani.it
Fiorello and Friends. . Pier Silvio Berlusconi chiama con aria super arrogante… e Rosario non parla mai! Fiorello in studio Solo risate garantite! #FiorelloAndFriends #Pennicanza #PierSilvioBerlusconi #Fiorello - facebook.com facebook
Mfe: staffetta Fedele Confalonieri-Pier Silvio Berlusconi Leggi qui #LaChirico.it x.com