Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati consolidati al 31 marzo
Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2026. La società, attiva nel settore fieristico e congressuale, si trova tra i principali operatori integrati in Italia e nel mondo. La comunicazione riguarda i dati finanziari e le performance della prima parte dell’anno in corso. La decisione è stata comunicata ufficialmente oggi dall’ente amministrativo.
Crescita significativa nei primi tre mesi 2026, sostenuta dagli ottimi risultati delle attività legate alle Olimpiadi invernali: ricavi in aumento del +98% ed Ebitda del +316% rispetto al primo trimestre 2025. Risultato netto positivo per 27,7 milioni. Guidance 2026 rivista al rialzo Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (“Fiera Milano” eo la “Società”), leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 31 marzo 2026. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato:...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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