Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati consolidati al 31 marzo

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2026. La società, attiva nel settore fieristico e congressuale, si trova tra i principali operatori integrati in Italia e nel mondo. La comunicazione riguarda i dati finanziari e le performance della prima parte dell’anno in corso. La decisione è stata comunicata ufficialmente oggi dall’ente amministrativo.

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