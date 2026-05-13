Nel confronto tra le spese sostenute durante le ultime elezioni, emerge una differenza significativa tra le cifre spese dalle diverse formazioni politiche. Da una parte, la coalizione di centrodestra ha dichiarato di aver investito oltre ventimila euro, mentre dall’altra, il Patto civico ha riportato una spesa di circa dieci per cento di quella cifra, pari a circa duemila euro. Questi dati riflettono le variazioni nelle risorse allocate dai vari schieramenti.

Dagli oltre ventimila euro della coalizione di Mario Almici ai duemila euro di Federico Amadei: la gara per le spese elettorali, almeno per quanto riguarda i preventivi, la vince la coalizione del candidato di centrodestra che stacca ampiamente i concorrenti alla poltrona di primo cittadino con un preventivo dieci volte superiore a quello di Amadei, che chiude la speciale graduatoria. Si deduce dalla documentazione presentata da tutte le formazioni politiche in vista della scadenza elettorale del 24 e 25 maggio e che, va specificato, non include le cifre che ogni singolo candidato di lista potrebbe aver investito per sostenersi. Le liste che sostengono la candidatura di Mario Almici per le Comunali hanno presentato questi bilanci: Fratelli d’Italia ha previsto la spesa più elevata della coalizione, 16 mila e 692 euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il confronto tra le spese elettorali. Dai ventimila euro del centrodestra al Patto civico con il dieci per cento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Spese elettorali previste: la lista Venturini al top con 167mila euro, Pd a 34 milaIl 28 aprile sono state pubblicate nell'albo pretorio del comune di Venezia le spese elettorali previste per le varie liste e partiti candidati alle...

Giro del mondo in nave, meno di ventimila euro per viaggiare tra i 5 continentiCosta Crociere ha svelato il nuovo Giro del Mondo 2028, un viaggio di 139 giorni, che attraversa 5 continenti e 3 oceani, con soste prolungate nelle...

Argomenti più discussi: Maggio mese del Patto Sociale; Presentazione del Patto locale per la lettura. Un invito alla comunità per riconoscere e promuovere il valore sociale della lettura.; Costruire il Futuro, all’Aquila un patto tra istituzioni e professionisti Hr; Il confronto tra le spese elettorali. Dai ventimila euro del centrodestra al Patto civico con il dieci per cento.

Il segretario nazionale della Filca-Cisl, Mauro Venulejo, sta partecipando all'Esecutivo della Filca-Cisl Lombardia, insieme ai segretari generali Fabio Nava (Cisl Lombardia) e Alem Gracic (Filca regionale), a Sara Piazza (Filca Lombardia) e a Francesca Monfr x.com

Numero di stock dell'ultimate bundle reddit

Patto per la Salute. Errani: Confronto tra Regioni inizia oggi. I documenti di ieri solo ipotesi tecniche non vagliateLe ipotesi tecniche circolate non sono state discusse né vagliate dalla Conferenza delle Regioni e non rappresentano quindi la base della discussione. Presa di distanza del presidente della ... quotidianosanita.it