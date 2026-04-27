Giro del mondo in nave meno di ventimila euro per viaggiare tra i 5 continenti

Costa Crociere ha annunciato il Giro del Mondo 2028, un viaggio di 139 giorni che copre cinque continenti e tre oceani. Il percorso include soste prolungate in alcune delle città più conosciute a livello globale, offrendo l’opportunità di visitare diverse destinazioni senza fretta. Il costo totale del viaggio è inferiore a ventimila euro, permettendo a un numero elevato di persone di pianificare un’esperienza di lunga durata in diverse parti del mondo.

Costa Crociere ha svelato il nuovo Giro del Mondo 2028, un viaggio di 139 giorni, che attraversa 5 continenti e 3 oceani, con soste prolungate nelle città più iconiche del mondo, per chi desidera esplorare il pianeta senza fretta e in modo autentico.In partenza da Savona il 25 novembre 2027.🔗 Leggi su Genovatoday.it Il giro del mondo più lungo di sempre in nave da crociera: come funziona | OGGI Notizie correlate Pirandello parla al mondo, studenti da quattro continenti ad Agrigento: ecco i vincitori del concorsoSi è conclusa ad Agrigento la nona edizione del concorso “Uno, nessuno e centomila”, la manifestazione ispirata all’opera di Luigi Pirandello che ha... La nostra avventura tra i bus: "Il Giro del Mondo in 80 morsi"Ore 16:30 – Blocco di Partenza Zaino in spalla e controllo rapido: biglietto del bus e 15 euro nel taschino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: The Ocean Race trasforma il giro del mondo in un laboratorio tecnologico globale per il 2027; Giro del mondo in bici a 19 anni: Sarà un’avventura di due anni e mezzo; Ferrari sugli Oceani, obiettivo giro del mondo in meno di 40 giorni; Quando la musica si fa viaggio: arriva Il Giro del Mondo in 80 Note. Costa, il Giro del Mondo 2028 tocca 51 destinazioni in 29 PaesiIl nuovo Giro del Mondo 2028 è un viaggio di 139 giorni, che attraversa 5 continenti e 3 oceani. In partenza da Savona il 25 novembre 2027 ... guidaviaggi.it Giro del mondo in sette giorni, auto elettrica batte tutti i record mondiali sulla pista di NardòUn’auto elettrica pronta a volare nel futuro, in grado di battere 27 record mondiali in una settimana tra i cui quello del giro del mondo in meno di otto giorni. In questa storia il circuito salentino ... bari.repubblica.it Zaragoza - Huesca, il video del pugno violentissimo del portiere all'avversario fa il giro del web - facebook.com facebook