Spese elettorali previste | la lista Venturini al top con 167mila euro Pd a 34 mila

Il 28 aprile sono state rese pubbliche le spese elettorali previste dai candidati alle prossime elezioni comunali di Venezia, programmate per il 24 e 25 maggio 2026. La lista Venturini ha indicato una spesa stimata di 167 mila euro, mentre il Partito Democratico ha previsto circa 34 mila euro. Questi dati sono stati pubblicati nell'albo pretorio del comune e riguardano le varie forze politiche in corsa.

Il 28 aprile sono state pubblicate nell'albo pretorio del comune di Venezia le spese elettorali previste per le varie liste e partiti candidati alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. Si tratta della cifra preventivata, che può essere poi superata: le spese definitive vanno rendicontate.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate La civica di Venturini al completo: «Puntiamo al 30%». Tanti ex "fucsia" in listaSono stati presentati ufficialmente questa mattina in Piazzetta Matter a Mestre tutti i 36 candidati della lista civica “Simone Venturini Sindaco”. Azione a Venezia: niente lista, sì a Venturini e al centrodestraUna decisione strategica sta ridisegnando le alleanze elettorali in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. Approfondimenti e contenuti Elezioni, i conti dei candidati sindaco: ecco chi spenderà di piùVENEZIA - Una campagna elettorale da (almeno) mezzo milione. Sono stati presentati e pubblicati nell'albo pretorio del Comune i preventivi di spesa delle 20 liste che sosterranno gli ... ilgazzettino.it «Plurime e gravi violazioni»: ecco perché il Tribunale ha rigettato il ricorso di Todde contro la decadenzaAl contrario di quanto sostenuto dagli avvocati della governatrice «non è ravvisabile alcuna ragione per ritenere che la disciplina di cui alla legge 515 del 1993 in punto di spese elettorali, ... unionesarda.it