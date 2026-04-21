Granarolo cambia guida | Calzolari lascia dopo 17 anni Fabbrino al vertice

Dopo 17 anni alla guida, Gianpiero Calzolari ha lasciato la presidenza del colosso cooperativo nel settore lattiero-caseario. Al suo posto, è stato nominato Fabbrino come nuovo presidente. La decisione è stata comunicata ai soci e segna un cambio di leadership all’interno dell’azienda. Nessuna dichiarazione ufficiale ha accompagnato il passaggio, che si inserisce in un momento di transizione per l’azienda.

Si chiude una lunga stagione per Granarolo: dopo 17 anni alla guida, Gianpiero Calzolari lascia la presidenza del colosso cooperativo del latte, segnando un passaggio generazionale atteso e condiviso con i soci. La decisione è stata formalizzata a Bologna, durante l’assemblea che ha approvato il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leonardo cambia vertice: Macrì guida il colosso della difesaFrancesco Macrì assume la guida di Leonardo, succedendo a Stefano Pontecorvo alla presidenza del colosso nazionale dedicato alla difesa e... Premier League, lotta al vertice riaperta e Artata vede i fantasmi: cosa cambia dopo Manchester City Arsenal?Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è... Contenuti utili per approfondire Granarolo cresce nel 2025 e cambia guida: Stanislao Fabbrino nuovo presidenteFabbrino nuovo presidente Granarolo dopo le dimissioni di Calzolari. Bilancio 2025 in crescita con fatturato a 1,813 miliardi (+5,4%). Export al 40% e strategia focalizzata su dairy, efficienza e merc ... italiaatavola.net Granarolo cresce (+5,4% il fatturato), Fabbrino nuovo presidenteGranarolo approva il bilancio 2025 con un fatturato da 1.813 milioni (+5,4% sul 2024) e nomina Stanislao Fabbrino come nuovo presidente, al posto del dimissionario Gianpiero Calzolari, che ha condivis ... ansa.it