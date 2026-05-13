Barbara Berlusconi lascia la Cardi Gallery dopo 17 anni

Dopo diciassette anni, la terzogenita di un noto imprenditore lascia la gestione della Cardi Gallery, la galleria d’arte contemporanea con sedi a Milano e Londra. La sua uscita dalla società è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo o sui piani futuri. La galleria, fondata molti anni fa, continuerà a operare con il resto del team. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali della società.

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Dopo diciassette anni, Barbara Berlusconi lascia la compagine societaria della Cardi Gallery, storica galleria d’arte contemporanea guidata dal gallerista Nicolò Cardi. La terzogenita di Silvio Berlusconi era entrata nella società nel 2009, affiancando il progetto artistico della galleria fondata a Milano nel 1972 da Renato Cardi. Nel corso degli anni, la Cardi Gallery si è affermata nel panorama internazionale dell’arte contemporanea, partecipando alle principali fiere di settore in Asia, Europa e Nord America, oltre a organizzare mostre museali e attività espositive tra Milano e Londra. L’uscita di Barbara Berlusconi dalla società non segna però un allontanamento dal mondo culturale.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Barbara Berlusconi lascia la Cardi Gallery dopo 17 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Barbara Berlusconi lascia la Cardi Gallery dopo 17 anni: continuerà a occuparsi di cultura con la sua FondazioneBarbara Berlusconi, dopo diciassette anni, esce dalla compagine societaria della Cardi Gallery, galleria d’arte contemporanea con sedi a Milano e... Granarolo cambia guida: Calzolari lascia dopo 17 anni, Fabbrino al verticeSi chiude una lunga stagione per Granarolo: dopo 17 anni alla guida, Gianpiero Calzolari lascia la presidenza del colosso cooperativo del latte,... Temi più discussi: Barbara Berlusconi contraria all’uso dei social ai minori: Papà ci selezionava cosa vedere in tv; Barbara Berlusconi: Papà sceglieva cosa vedevamo in tv. Ai miei figli niente smartphone fino ai 16 anni; Barbara Berlusconi dice no ai social per i minori: Con i miei 5 figli mi impongo benissimo. Papà ci selezionava cosa guardare in tv; Barbara Berlusconi: Niente social sotto i 16 anni. Mio padre sceglieva cosa farmi guardare in tv. Barbara Berlusconi parla dell’educazione dei suoi cinque figli e della scelta di vietare smartphone e social fino ai 16 anni | Da Rumors.it rumors.it/2026/05/11/gli… x.com Gladio? Mai esistito... E COMUNQUE MEGLIO GLADIO CHE IL COMUNISMO reddit Barbara Berlusconi lascia la Cardi Gallery dopo 17 anniLa terzogenita di Silvio Berlusconi abbandona la galleria d'arte contemporanea di Nicolò Cardi, ma continuerà a dedicarsi alla cultura attraverso la sua fondazione no profit ... milanofinanza.it Barbara Berlusconi lascia la Cardi Gallery dopo 17 anni: continuerà a occuparsi di cultura con la sua FondazioneBarbara Berlusconi, dopo diciassette anni, esce dalla compagine societaria della Cardi Gallery, galleria d’arte contemporanea con sedi a Milano e Londra. panorama.it