Le barche della Flotilla stanno per ripartire, con destinazione la Turchia, prima di avvicinarsi alle acque soggette al blocco navale israeliano. Alcuni attivisti hanno accusato le forze israeliane di aver commesso atti di violenza sessuale durante i precedenti interventi. La partenza è stata annunciata e la rotta prevede una tappa nel paese vicino prima di proseguire verso le aree interessate dal blocco.

La Flotilla sta per ripartire: la prossima tappa, già annunciata, prima di raggiungere le acque in cui insiste il blocco navale israeliano, sarà la Turchia. Dovrebbero essere 57 le barche che ancora partecipano all’operazione, e di queste 11 si trovano già a Marmaris, dove probabilmente verranno raggiunte dalle altre. Intanto Thiago Avila e Saif Abukeshek, almeno fino a domenica, saranno ancora in fermo. La partenza è prevista per oggi con arrivo domani in Turchia, “il 12 maggio terremo una conferenza stampa per presentare la prossima fase della missione e del movimento, annunciando gli impegni della società civile e dei partner politici per salvaguardare le future missioni e la solidarietà con la Palestina in tutto il mondo”, si legge nel nuovo comunicato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, le barche ripartono per la Turchia. Ma gli attivisti ora accusano gli israeliani di “violenza sessuale”

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